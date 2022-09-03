Санкт-Петербург, 3 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. На невских берегах в международной патриотической акции «Единой России» приняли участие школьники, студенты вузов, преподаватели, сотрудники музеев, библиотекари, деятели культуры, депутаты городского и федерального парламентов. Для всех желающих пройти тестирование в формате офлайн в Северной столице было открыто в общей сложности более 200 площадок.

Екатерина Анисимова Вопросы теста призваны проверить знания участников о событиях Великой Отчественной войны

Не остался безучастным к ежегодной акции и лидер петербургских единороссов Сергей Боярский. Свои знания о событиях Великой Отечественной войны он проверил вместе с военнослужащими Ленинградской военно-морской базы на площадке военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа.

«Диктант Победы» позволяет не только вспомнить историю, но и отдать дань памяти нашим дедам и прадедам. Убежден, в первую очередь акция нужна нашим молодым людям, чтобы память о великих событиях никогда не угасала и передавалась будущим поколениям. Приятно видеть, что каждый год среди участников тестирования много молодежи», − отметил Сергей Боярский.

Екатерина Анисимова Сергей Боярский написал Диктант Победы вместе с военнослужащими Ленниградской военно-морской базы 1

По словам парламентария, акцию он воспринимает очень лично: в сражениях с фашистами принимал участие его двоюродный дед Николай Боярский, который за годы войны прошел путь от автоматчика до командира отделения стрелкового полка.

Не слишком ли сложными оказались задания «Диктанта Победы» для испытуемых? Большинство участников уверены в своих силах.

«Историю я изучаю постоянно, со школьной скамьи, поэтому в своих знаниях абсолютно уверен. Вообще-то «Диктант Победы» мне уже приходилось писать, когда учился в старших классах школы. В результате вошел в десятку лучших в родном городе Сосновом Бору», − рассказал старший матрос 105-й Дважды Краснознаменной бригады кораблей водного района Александр Павлов.

Как и у Сергея Боярского, у него тоже среди старших родственников есть герой войны − прадед Иван Яценко. Он ушел на фронт семнадцатилетним мальчишкой и 1943 году получил ранение в боях под Сталинградом.

«Надо глубже изучать историю, потому что, если мы этого знать не будем, нам навяжут лжеисторию. В том числе − искаженное представление о Великой Отечественной войне. Вот поэтому мы готовы и дальше принимать у себя участников акции — необходимо сохранить правду о подвиге нашего народа и его вкладе в Победу над фашизмом», − подчеркнул заместитель директора парка «Патриот» Игорь Важнов.

Екатерина Анисимова В Петербурге для участников акции было открыто более 200 площадок

Напомним, впервые акция «Единой России» «Диктант Победы» состоялась в 2019 году. Тогда историческое тестирование прошли около 100 тысяч человек, в 2021-м — уже 1,5 миллиона, причем 15 тысяч из них — жители Северной столицы.

Остается добавить, что итоги нынешнего «Диктанта Победы» будут подведены в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы, который по традиции пройдет на Красной площади.