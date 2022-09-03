Донецк, 3 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями ВСУ за минувшие сутки. Об этом 3 сентября говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли, 12 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино обстреляли представители ВСУ.