Москва, 3 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В ходе боёв по отражению попыток ВСУ «контрнаступать» в направлении Херсона и Запорожской области российские военные захватили голландский бронетранспортер, сообщает 3 сентября Телеграм-канал «Лик войны».

Цитата из видео «Бронетранспортеры США M113 уже готовятся к отправке в Украину» Процесс подготовки к передаче украинским войскам американских бронетранспортёров M113

На опубликованных видеокадрах показано, как российский танк Т-90М «Прорыв» тащит на тросе голландский бронетранспортер YPR-765, не получивший видимых повреждений.

По утверждению Телеграм-канала, бронетранспортер был захвачен бойцами 503-го мотострелкового полка Вооруженных сил России в районе села Нестерянка.

Справка: бронетранспортер YPR-765 является голландской модификацией американского БТР М113, применявшегося ВС США еще в 1960-х годах в войне против Вьетнама.

Несколько десятков таких машин было передано вооруженным формированиям киевского режима.