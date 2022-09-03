Донецк, 3 сентября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 160 снарядов и мин. Об этом 3 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 160 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики ВСУ обстреляли районы семи населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево в ДНР четыре снаряда калибра 122 мм.