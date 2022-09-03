Донецк, 3 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Донецке на мине «Лепесток», которую ранее сбросили представители ВСУ, подорвался мужчина. Об этом 3 сентября говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Инцидент произошел на ул. Делегатской в Кировском районе.

«На сброшенной… боевиками запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мужчина», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.