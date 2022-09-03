Курган, , 19:27 — REGNUM В Курганской м государственном университете открылся военный учебный центр. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Построение курсантов военно-учебного центра ЮГУ Пресс-служба Югорского государственного университета

В центре будут проходить обучение 108 студентов, которые могут учиться до двух лет и получить звание рядового или сержанта. Курсанты будут изучать воинский устав, проходить огневую, техническую и специальную подготовку. И смогут по окончанию получить военную специальность «Командир отделения по ремонту автомобильной техники» или «Мастер по ремонту автомобильной техники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югорском государственном университете открыли аналогичный военный учебный центр. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов вузов на военные учебные центры.

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