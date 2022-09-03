Курган, 3 сентября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Курганском государственном университете открылся военный учебный центр. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба Югорского государственного университета Построение курсантов военно-учебного центра ЮГУ

В центре будут проходить обучение 108 студентов, которые могут учиться до двух лет и получить звание рядового или сержанта. Курсанты будут изучать воинский устав, проходить огневую, техническую и специальную подготовку. И смогут по окончании получить военную специальность «командир отделения по ремонту автомобильной техники» или «мастер по ремонту автомобильной техники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югорском государственном университете открыли аналогичный военный учебный центр. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов вузов на военные учебные центры.