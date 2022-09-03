Москва, 3 сентября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился заключить соглашение с Таджикистаном о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

Теперь главному внешнеполитическому ведомству РФ предстоит осуществить обмен нотами, составляющими данное соглашение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге терапевта одной из больниц подозревают в подделке ковидных сертификатов.