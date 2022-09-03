Вашингтон, 3 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Угонщик лёгкого самолёта, угрожавший в стиле камикадзе протаранить супермаркет Walmart в американском штате Миссисипи, посадил самолет в поле, не причинив никому вреда, сообщает 3 сентября издание Starkville Daily News.

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Напомним, угонщик по радиосвязи угрожал врезаться на самолёте в магазин, расположенный в городке Тупело.

По информации местных СМИ, самолёт не получил повреждений, возмутитель спокойствия травм не получил.

Ранее сообщалось, что угонщиком мог быть сотрудник местного аэропорта.