Донецк, 3 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Представители ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:25 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Петровскому району Донецка еще 15 снарядов.