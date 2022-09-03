Нур-Султан, , 19:05 — REGNUM Казахстанские спасатели эвакуируют жителей сел в Кустанайской области из-за непрекращающегося лесного пожара. По информации МЧС Казахстана, уже была проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человек) и северной части села Аманкарагай (1 тыс. человек). Кроме того, началась эвакуация из сел Калинино (228 человек), Лесное (363 человека) в 17:20 (13:20 мск).

Лесной пожар

«Площадь пожара превысила 3 тыс. гектаров», — рассказали спасатели.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на востоке Оренбургской области осложнилась обстановка с природными пожарами.