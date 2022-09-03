Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM Более 250 тонн гуманитарной помощи передали донские казаки защитникам и мирным жителям Донбасса и освобождённых от нацистского киевского режима территорий бывш. УССР. Об этом 3 сентября журналистам сообщил избранный атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Погрузка гуманитарной помощи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Казаки Всевеликого войска Донского — настоящие патриоты своего Отечества. И с момента принятия решения президентом РФ о проведении специальной военной операции [на территории бывш. УССР] донские казаки не просто стали участниками гуманитарной миссии, но и инициировали эту работу. Более 250 тонн передано казакам-добровольцам, участникам СВО и мирным жителям Донбасса от донских казаков», — сказал он.

Кроме того, донские казаки принимают активное участие в выполнении боевых задач в районе проведения специальной военной операции.

«От войска Донского около 600 добровольцев выполняют боевые задачи в Донбассе. Так, к примеру, в мае мы отправили в ДНР и ЛНР казачий добровольческий отряд «Спас», 150 человек вошли в состав казачьей бригады «Дон», ещё порядка 250 человек ушли добровольцами. Мы в ежедневном режиме сопровождаем казаков, которые находятся в Донбассе, знаем, какая им нужна помощь, поддерживаем их. Окружные атаманы регулярно выезжают в Донбасс, передают казакам-добровольцам и военнослужащим Вооружённых сил РФ гуманитарную помощь», — добавил Сергей Бодряков.