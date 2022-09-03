Москва, 3 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту трудовых прав преподавателей вузов, внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе с Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ.

Предусматривается, что трудовые договоры с работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет. Исключение — если трудовой договор заключается впервые либо планируемая учебная нагрузка не дает возможность работать более трех лет.

При этом заключение договора с лицом, избранным на должность по конкурсу на замещение соответствующей должности, и его продление должно проводиться на срок не короче срока избрания, пояснил один из авторов инициативы депутат Госдумы Сергей Кабышев (СРЗП).

При избрании работника по конкурсу на ранее занимаемую им по срочному договору должность, новый трудовой договор может не заключаться, но в этом случае действие прежнего договора должны будут продлить по соглашению сторон на срок не менее трех лет или на неопределенный срок, отметил парламентарий.

«Трудовые права педагогов должны быть защищены. Это один из шагов по пути наполнения реальным содержанием высокого статуса педагога», — отметил Кабышев в телеграм-канале.

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