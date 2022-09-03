Курск, 3 сентября 2022, 18:58 — REGNUM ВСУ обстреляли курский приграничный посёлок Тёткино 3 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
В результате обстрелов никто не пострадал, однако повреждения получили три дома — повреждены окна, кровля, заборы. Глава региона пообещал владельцам пострадавших домов помощь с ремонтом.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 сентября обстрелу ВСУ подверглось село Кистер Погарского района Брянской области. Повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна.