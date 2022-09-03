Курск, 3 сентября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли курский приграничный посёлок Тёткино 3 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

«Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный посёлок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилётов», — написал Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал, однако повреждения получили три дома — повреждены окна, кровля, заборы. Глава региона пообещал владельцам пострадавших домов помощь с ремонтом.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 сентября обстрелу ВСУ подверглось село Кистер Погарского района Брянской области. Повреждены линии электропередачи, имеются разрушения дорожного полотна.