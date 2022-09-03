Курск, , 18:54 — REGNUM Поселок Теткино в Курской области обстреляли представители ВСУ. Об этом 3 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, обстрел населенного пункта произошел в районе 17:00 по местному времени.

«ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный посёлок Теткино, — отметил он. — В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилётов».

По его данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлили до 7 сентября.