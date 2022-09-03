Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM Ещё более 700 казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отправились для выполнения боевых задач в районе проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом 3 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казачья рота мобилизационного резерва Don-kazak.ru

«Казаков всегда называли «оберегателями земли русской», безопасность государственных рубежей, защиту мирных жителей Донбасса в войсках Минобороны России и Росгвардии обеспечивают несколько тысяч казаков. Еще более 700 отправились добровольцами. Казаки, руководствуясь приоритетами общества и государства, последовали своему главному историческому выбору — служить России», — отметил он.

Как подчеркнул Голубев, донские казаки несут службу и в Ростовской области, взяв под охрану пункты временного размещения беженцев, организуя сбор и отправку гуманитарной помощи в Донбасс.