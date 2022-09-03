Москва, 3 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях правительства РФ в сфере туризма из зарубежных стран правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект наделяет правительство полномочием утверждать перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Авторы объяснили новацию: необходимость определения такого перечня стран выявлена по итогам проработки заинтересованными федеральными органами исполнительной власти результатов мониторинга вступившего в силу 25 августа 2021 года федерального закона от 26 мая 2021 года № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 256 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которым предусматривается возможность оформления обыкновенных туристических виз на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

«Мера направлена прежде всего на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации», — отмечается в сопроводительных документах.

При этом утверждение правительством РФ перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена определенная категория визы, не является новаторским — аналогичный принцип уже реализуется в отношении единой электронной визы, отмечают в правительстве.

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