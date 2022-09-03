Екатеринбург, , 18:49 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Школьницу из посёлка Исток госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что преступление было раскрыто по горячим следам. По его словам, житель города Берёзовского нанёс девушке множественные ножевые ранения. Сейчас она находится в реанимации.