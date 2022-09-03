Белград, 3 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Власти Европейского союза и США высказываются в поддержку территориальной целостности б. УССР, хотя сами в свое время нарушили территориальную целостность Сербии. Об этом 3 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Кроме того, он, отвечая на вопрос о том, почему Сербия не стала вводить санкции против России, обратил внимание на то, что он не сможет объяснить сербскому народу ситуацию, при которой Белград вводил бы санкции против РФ, но не делал этого в отношении Словении.

«Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, Словения нарушила, — сказал Вучич, имею в виду признание Словенией Косова. — Мы не вводим санкции против Словении, а стараемся улучшить отношения. А как я объясню это с Россией? Потому что вы не вводили против нас санкции, поддерживаете территориальную целостность Сербии, поэтому мы введем против вас санкции?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что власти Сербии не намерены менять своей политики в отношении России.