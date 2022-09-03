Шахты, Ростовская область, , 18:47 — REGNUM Мировой рекорд в силовом экстриме установил казак войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войска Донского 3 сентября.

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Тимофей Поталов — казак Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское». На его счету немало рекордов. Однако останавливаться на достигнутом силач не собирается. На этот раз он установил новый мировой рекорд, сдвинув с места и протянув электричку весом 402 тонны более чем на девять метров.

Донскому казаку выдан сертификат за подписью президента Федерации силового экстрима России.