Москва, , 18:43 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») предложил приостановить выплату взносов в ООН на фоне невыдачи виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«(…) Думаю будет уместным приостановить оплату взносов в ООН, оставить минимальное присутствие низкого уровня в Нью-Йорке, по формальному принципу блокировать любые инициативы организации до разрешения визового и территориального кейса», — рассуждает Попов в телеграм-канале.

Кроме того, по его убеждению, если глава МИД России Сергей Лавров и делегация России не получат визы для участия в высокой неделе ГА ООН, штаб-квартиру необходимо переносить из США.

«Один из постоянных членов СБ ООН не может диктовать правила другим членам», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, неделя высокого уровня сессии Генасамблеи ООН в 2022 году пройдет с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. Туда традиционно прибывают главы стран и министры.

Вместе с тем США отказываются выдавать дипломатические визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации, которая должна принять участие в ежегодной встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН, пишет Reuters.

Постпред России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу с призывом поднять вопрос о невыдаче американских виз членам российской делегации, которые должны присутствовать на Генассамблее ООН Нью-Йорке.

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