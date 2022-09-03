Донецк, , 18:42 — REGNUM Представители ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 мм.