Чернигов, Украина, 3 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В городе Чернигов на территории бывшей УССР, подконтрольной киевскому режиму, ребёнок выстрелил из гранатомёта в группу людей. Об этом сообщил 3 сентября глава местной администрации Вячеслав Чаус на своей странице в соцсетях.

Sergeev Pavel Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-26 «'Аглень'»

Инцидент произошёл на выставке оружия.

«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии», — указано в сообщении на странице Чауса.

По данным местных СМИ, мальчику дали в руки гранатомет РПГ-18 и показали как им пользоваться. Ребенок произвел выстрел, в результате ранения получили четверо детей, младшему из которых всего два года.

«Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В следствие инцидента были ранены пять людей, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет», — указано в сообщении в Telegram-канале местных силовиков.