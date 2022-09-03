Донецк, , 18:36 — REGNUM Населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:55 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новоселовка: выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.