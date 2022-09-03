Москва, , 18:35 — REGNUM Пришло время жестко ставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Прежде всего с нейтральным статусом. Например, в Австрию или Швейцарию», — предложил Джабаров в телеграм-канале.

Сенатор возмущен тем, что государству-основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН.

«Ждём реакции мировой общественности», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу с призывом поднять вопрос о невыдаче американских виз членам российской делегации, которые должны присутствовать на Генассамблее ООН Нью-Йорке.

Он призвал Гутерриша указать американским властям на это, чтобы они выдали запрошенные визы российским делегатам и их сопровождающим, а также российским журналистам, которые будут освещать визит главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

Неделя высокого уровня сессии Генасамблеи ООН в 2022 году пройдет с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. Туда традиционно прибывают главы стран и министры.

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