Баку, , 18:30 — REGNUM Азербайджан и Армения нуждаются в мирном соглашении. Об этом в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть подготовлено и подписано в течение нескольких месяцев, если «армянская сторона проявит такую же волю».

Ильхам Алиев Securityconference.de

Алиев отметил, что в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были достигнуты соответствующие договоренности.

«Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении», — сказал Алиев.

Кроме того, он отметил, что Ереван принял выдвинутые Баку пять базовых принципов урегулирования и нормализации отношений между двумя странами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с Алиевым по телефону ситуацию в Закавказье.