3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что при президенте США Джо Байдене было создано «почти десять тысяч миллионов рабочих мест».

Анна Царькова, , 18:44 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что при президенте США Джо Байдене было создано «почти десять тысяч миллионов рабочих мест».

Иероним Босх. Корабль дураков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома.

«Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения усмотрели в словах пресс-секретаря Белого дома повод для юмора и сарказма.

«В США, где процветают палаточные города с бездомными, это звучит издевательски. Перевести ради экономии своё производство в третьи страны и оставить свой народ без работы и значит без жилья — очень дальновидно… А когда капитал был дальновидным — им главное прибыль сейчас и на остальное — плевать…» — написал Олег М.

«Псаки по сравнению с нынешней пресс-секретаршей — просто академик», — иронизирует Владимир М.

«А говорили, Псаки дурочка, оказывается — интеллектуалка», — шутит Захар Н.

«Вот оно, образование хваленое европейское!» — смеется Elena.

«Математику в школе скурила. Она хоть в курсе, сколько человек на Земле живёт?» — с сарказмом спросила Ирина Ш.

«Надо ей букварь отправить и контурные карты», — шутит Маша.

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«Погодите пока с контурными картами», — ответила Маше Татьяна Б.

«Ну красавчики, 2 миллиарда ещё не родились, а они им уже места рабочие создали…» — с юмором отметил ifoo.

«Заблудилась в математике», — написала Ольга Алексеевна У.

«Какой президент, такая и пресс-секретарь», — добавила Ольга Ивановна.

«Люди на двадцать пять работ ходят. Ничего вы не понимаете», — шутит один из участников обсуждения.

«Скажем спасибо США, что у нас есть работа! Вот оно что, я-то думаю, откуда у меня работа появилась…» — с юмором отреагировал еще один участник обсуждения.

«Они с Кличко братья по разуму», — прокомментировал Дмитрий.

«Ее достоинства она сама провозгласила. И это то, что она первая темнокожая лесбиянка и ещё чего-то там. Но интеллект и знания в этот перечень не вошли. Поэтому удивляться, что [она] ляпнула число, которое превосходит численность населения Земли, неудивительно», — отметил Павел А.

«Может, может! Если за него на выборах мертвецы голосовали, то и миллиарды рабочих мест они могут занять», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.