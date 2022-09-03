Херсон, Бывш. УССР, 3 сентября 2022, 18:20 — REGNUM Обстрел Каховской ГЭС и села Казацкое в Херсонской области продолжили представители ВСУ. Об этом 3 сентября глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил ТАСС.
«Обстрелы продолжаются прямо сейчас, — сказал Леонтьев. — Каховская ГЭС, район села Казацкое».
По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал.
Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев сообщил, что в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ был разрушен водный элеватор аграрной компании.