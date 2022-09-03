Курган, , 18:19 — REGNUM Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал поручение оказать содействие Курганской епархии в вопросах реставрации храмов, являющихся объектами культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Новый храм Святой Троицы Пресс-служба Курганской епархии

«При этом, учитывая, что в любом случае средств, выделяемых на федеральном уровне, не может быть достаточно, источниками финансирования могли бы стать попечительские советы или фонды, учреждаемые на уровне митрополий», — сообщается в резолюции патриарха.

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей Курганской епархии не забывать и о делах милосердия.

«Сегодня особенное наше внимание к жителям Донбасса, более восьми лет страдающим от обстрелов. Вновь призываю Вас, владыка, всё Ваше духовенство и паству к посильной помощи нуждающимся. Призываю также усердно молиться о наступлении мира и справедливости на этой земле», — обратился к митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу.

По данным Курганской епархии, в регионе действует 71 приход, совершает служение 65 священников и семь диаконов. По данным сайта «Соборы.ru» в Курганской области расположено 413 храмов.