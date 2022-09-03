Вашингтон, , 18:25 — REGNUM В американском штате Миссисипи пилот лёгкого самолёта курсирует над городком Тупело и угрожает атаковать в стиле «камикадзе» местный супермаркет Walmart, сообщает 3 сентября городская полиция.

Камикадзе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пилот вышел на связь со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart… Горожан просят избегать посещения этой зоны, пока не будет отменен сигнал тревоги. С учетом скорости самолета площадь опасного района значительно превышает площадь самого города Тупело», — сообщает пресс-служба полиции.

По утверждению местных СМИ, угонщиком является 29-летний работник местного аэродрома.

Информация уточняется.

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