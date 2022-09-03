Москва, 3 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что в ЕС ждут, что РФ будет соблюдать контракты на поставку газа. В противном случае он пообещал, что Брюссель отреагирует дальнейшим развитием вопроса о введении потолка цен.

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«Мы ожидаем, что Путин будет уважать существующие контракты, но даже если он этого не сделает, ЕС готов. Еврокомиссия в последние месяцы работала над увеличением запасов в хранилищах и координацией энергосбережения между различными странами», — цитирует еврокомиссара агентство askanews.

Также отметим, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения предельной цены на поставки в ЕС трубопроводного газа из РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, примерно 80% домохозяйств бельгийской столицы Брюсселя могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за энергию.