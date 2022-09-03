Флоренция, Италия, , 18:03 — REGNUM Туринский «Ювентус» в матче пятого тура Серии А сезона 2022/23 сыграл вничью с «Фиорентиной» из Флоренции. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Логотип Ювентуса

Первый мяч на девятой минуте встречи забил польский центрфорвард Аркадиуш Милик после передачи Филипа Костича — 0:1. Через 20 минут нападающий «фиалок» Кристиан Куаме сравнял счет — 1:1. Желтые карточки получили Софьян Амрабат, Алекс Сандро, Мануэль Локателли, Данило и Массимилиано Аллегри.

Статистика матча («Фиорентина»/ «Ювентус»)

Удары 16/4

Удары в створ 5/1

Владение 60%/40%

Угловые 10/2

Нарушения 13/12

Составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Бираги, Миленкович (Мартинес, 54’), Жулио, Малех (Мандрагора, 62’), Амрабат, Барак (Журковский, 79’), Соттил, Йович (Кабрал, 79’), Куаме (Иконе, 62’).

«Ювентус»: Перин, Бремер, Сандро (Бонуччи, 79’), Данило, Куадрадо (Миретти, 64’), Локателли, Маккенни, Паредес (Фаджони, 83’), Милик, Костич (Кин, 64’), Ди Мария (Де Шильо 46’).