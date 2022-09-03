Пекин, 3 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Ситуация на территории б. УССР больше всего выгодна США, чьи поставщики газа открыли для себя огромный рынок ЕС и тем самым усилили контроль Вашингтона над Европой. Об этом 3 сентября государственная газета КНР Global Times.

Wargaming.net Танкер СПГ

Ее аналитики подчеркивают, что ЕС из-за опасений по поводу прекращения на неопределенный срок поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» оказывается вынужден нарастить импорт СПГ из альтернативных источников. Более того, смещение европейского спроса с российского трубопроводного газа на СПГ уже привело к резкому росту заказов на танкеры для перевозки СПГ и, соответственно, к размещению в этом году рекордного количества заказов.

Также газета ссылается на мнение директора Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линь Боцяна, который подчеркнул, что в то время, когда поставки российского трубопроводного газа находились в состоянии свободного падения, у ЕС не было другого выбора, кроме как любой ценой нарастить импорт из США. Это, по словам Линя, принесло беспрецедентную прибыль американским поставщикам газа.

«Такое было бы немыслимо в прошлом, поскольку цены на СПГ в США явно намного выше, чем цены на российский трубопроводный газ из-за транспортных расходов», — призвал не забывать эксперт.

Также он спрогнозировал, что цены на энергоносители останутся высокими до завершения реструктуризации «мирового энергетического ландшафта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во Франции заявили о «смерти Европы» без поставок российского газа.