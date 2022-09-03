Краснодар, , 17:50 — REGNUM 3 сентября футбольный клуб «Краснодар» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Бородин, Сергей Волков, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Алексей Ионов.

«Сочи»: Денис Адамов, Тимофей Маргасов, Ваня Дркушич, Игорь Юрганов, Сергей Терехов, Артем Мещанинов, Артем Макарчук, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели.

На данный момент «Краснодар» с четырьмя победами и 14-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи», набрав 13 очков, располагается двумя позициями ниже.