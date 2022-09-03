Рим, 3 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо по итогам августа был признан лучшим тренером итальянской Серии А. Об этом 3 сентября сообщается на официальном сайте лиги.

Мадридский «Реал»

В августе «волки» приняли участие в четырех матчах чемпионата Италии. В первых турах были обыграны «Салернитана» (1:0), «Кремонезе» (1:0) и «Монца» (3:0). 27 августа подопечные Жозе Моуриньо не смогли обыграть туринский «Ювентус» (1:1).

На данный момент «Рома» с десятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Выше с тем же количеством очков расположилась «Аталанта» из Бергамо.

4 сентября «Рома» в матче пятого тура чемпионата Италии встретится с «Удинезе». Матч пройдет в Удине на стадионе «Фриули», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.