Москва, , 17:34 — REGNUM В субботу 3 сентября в Праге на Вацлавской площади собрался многолюдный митинг, участники которого требуют отправить в отставку правительство Чехии. Участники акции протеста заявляют, что нынешние чешские власти ведут политику, которая оборачивается максимальным ростом цен на энергию. Правительство митингующие корят за то, что оно работает против рядовых граждан.

Чехия

«В республике растет инфляция, стремительно усиливается дороговизна. Инициатива властей ввести на уровне Евросоюза регулирование цен на нефть усилит эти негативные процессы в чешской экономике», — заявил один из митингующих, эксперт в сфере энергетики Владимир Штепан.

По его словам, Чехия должна начать прямые переговоры с РФ о приобретении российского энергетического сырья, и напомнил, что в Европе уже есть страны, которые напрямую договариваются с Россией.

Митингующие требуют, чтобы правительство направило в Россию специалистов, которые немедленно заключили бы с Россией прямые кратковременные контракты на поставку газа в Чехию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более половины стран Европейского союза, располагающих подземными хранилищами природного газа, превысили целевой уровень по запасам топлива.