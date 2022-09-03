Москва, , 18:12 — REGNUM Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России в рекордные сроки завершили строительство нескольких крупных социально значимых объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщает 3 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Дейнека. В Донбассе. 1925

В числе созданных объектов — два водовода, многофункциональный медицинский центр и жилые дома на 188 квартир.

«Водовод из Ханженковского водохранилища в канал «Северский Донец — Донбасс» построен всего за 45 дней, водовод в Волновахе — за 40 дней, многофункциональный медицинский центр в Мариуполе — всего за 85 суток, первые два дома на 188 квартир нового жилого комплекса в Мариуполе — за 80 дней и т.д. Строительство остальных объектов продолжается», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что военные строители начали работу на площадках не более 100 суток назад.

«Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории — с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха», — уточнили в МО РФ.

Отдельно указано, что перед началом строительства порядка 30 суток продолжалось разминирование будущих площадок для работы.

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