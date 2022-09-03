Анкара, , 17:33 — REGNUM Если Греция продолжит обострять отношения с Турцией, то заплатит «высокую цену». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 3 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в городе Самсун, где проходит фестиваль авиации, космонавтики и технологий.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Если продолжите (власти Греции) нынешний курс (провокаций), то заплатите высокую цену, — сказал турецкий лидер. — Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире!».

Тем самым, Эрдоган напомнил о победе 100-летней давности, когда греческие войска были выбиты армией под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка с земель Анатолии, в том числе из Измира.

«Турцию не остановит факт оккупации островов Грецией, — предупредил президент Эрдоган. — В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Греции в отношении турецких военно-воздушных сил в Эгейском море свидетельствуют о планах Афин дестабилизировать ситуацию в регионе.