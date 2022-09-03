Адамовский район, Оренбургская область, 3 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Адамовском районе Оренбургской области на руднике погибли двое рабочих. Об этом пишут СМИ.

Ysia.ru Прокуратура

Трагедия произошла при падении лифта в шахту. Спасти людей не удалось.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что по факту случившегося проводится проверка. На место выехал и. о. прокурора Адамовского района Александр Депутатов. При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры прокурорского реагирования.