Буэнос-Айрес, 3 сентября 2022, 17:20 — REGNUM В одном из регионов Аргентины отмечена вспышка пневмонии неизвестного происхождения, сообщает 3 сентября минздрав аргентинской провинции Тукуман.
Отмечается, что всего зарегистрировано 11 случаев заболевания пневмонией ранее неизвестного типа.
«Одиннадцатым заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — указано в сообщении ведомства.
В предыдущем случае заболел 81-летний мужчина, которому также понадобилась экстренная госпитализация.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задумали вакцинировать от гриппа 3,2 млн горожан