Буэнос-Айрес, , 17:20 — REGNUM В одном из регионов Аргентины отмечена вспышка пневмонии неизвестного происхождения, сообщает 3 сентября минздрав аргентинской провинции Тукуман.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что всего зарегистрировано 11 случаев заболевания пневмонией ранее неизвестного типа.

«Одиннадцатым заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — указано в сообщении ведомства.

В предыдущем случае заболел 81-летний мужчина, которому также понадобилась экстренная госпитализация.

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