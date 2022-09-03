В Аргентине заявили о случаях пневмонии неизвестного типа
Буэнос-Айрес, 3 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В одном из регионов Аргентины отмечена вспышка пневмонии неизвестного происхождения, сообщает 3 сентября минздрав аргентинской провинции Тукуман.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Аргентина
Отмечается, что всего зарегистрировано 11 случаев заболевания пневмонией ранее неизвестного типа.
«Одиннадцатым заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — указано в сообщении ведомства.
В предыдущем случае заболел 81-летний мужчина, которому также понадобилась экстренная госпитализация.