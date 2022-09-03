Мадрид, , 17:18 — REGNUM 3 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче четвертого тура испанской Ла Лиги 2022/23 примет «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Эмблема мадридского «Реала» Global Panorama

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Милитао, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Луис Фелипе, Юссуф Сабали, Гидо Родригес, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андреас Гуардадо, Борха Иглесиас.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Хуан Мануэль Лопес Амайа.