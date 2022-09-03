Донецк, 3 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 3 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. 16:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку из артиллерии.