Нижний Новгород, 3 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. 3 сентября футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над воронежским «Факелом» со счетом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Пари НН» Николай Калининский и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Забитыми мячами в составе нижегородского клуба отметились Николай Калинский (66’ пенальти, 73’ пенальти) и Милсон (90+7’). Единственный гол «Факела» на 5-й минуте встречи забил российский нападающий Максим Максимов.

Составы команд:

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Юлдошев (Кротов, 61’), Гоцук, Агапов, Стоцкий, Майга (Каккоев, 61’), Шарипов (Милсон, 46’), Калинский, Рыбчинский (Набиуллин, 79’), Сулейманов.

«Факел»: Свинов, Шляков, Альшин (Магаль, 68’), Суслов, Смирнов, Морозов, Акбашев (Ивахнов, 79’), Мендель, Дмитриев (Шаваев, 79’), Максимов (Гонгадзе, 68’), Аппаев.

Подопечные Михаила Галактионова, одержав вторую победу в сезоне и набрав девять очков, поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с четырьмя очками остался на 14-й позиции.