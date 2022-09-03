Анкара, 3 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Быть слабой Турция позволить себе не может. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 3 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в городе Самсун, где проходит фестиваль авиации, космонавтики и технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы обречены на то, чтобы укреплять Турцию во всех отношениях, — отметил он. — Причина, по которой Турция активно развивает технологии - это не стремление к новым войнам, а вынужденная мера, нацеленная на укрепление мощи страны».

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что отношения Анкары с Лондоном за время, пока британское правительство возглавлял Борис Джонсон, сложились хорошие.