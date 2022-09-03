Ханты-Мансийск, , 17:06 — REGNUM В Югре декретный отпуск по уходу за ребёнком за восемь месяцев 2022 года оформили 516 мужчин. Об этом сообщает регионального управления Фонда социального страхования.

Отец и сын Полина Серова © ИА REGNUM

В основном в декретный отпуск выходят мужчины из Сургута и Нижневартовска.

В целом, за 8 месяцев 2022 года 20 тысяч жителей Югры получили пособие по уходу за ребёнком до полутора лет на сумму более 2,1 млрд рублей, 7366 пособий по беременности и родам на сумму 168,5 млн рублей и 10 525 пособий при рождении ребенка на сумму 321,3 млн рублей.