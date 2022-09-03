Донецк, 3 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник, а также инспектор орготдела администрации Кировского района Сергей Карпичков лишатся своих постов после того, как в интернете появилась запись перепалки донецких чиновников с жителями города.

Council.gov.ru Денис Пушилин

По словам Пушилина, его возмутила эта ситуация, и он заверил, что такие руководители не нужны в республике.

«Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями.