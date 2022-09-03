Будапешт, 3 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Венгрия не сможет обеспечить свои потребности в голубом топливе, если останется без поставок российского природного газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Он также сообщил о подписании договора с «Газпромом», согласно которому в Венгрию с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

При этом глава внешнеполитического ведомства Венгрии подчеркнул, что его страна покупает газ у России не потому, что хочет отправить какой-то сигнал политической поддержки, а потому, что «такова реальность региона».

«Пока у вас нет возможности транспортировать газ в рюкзаке или поездом, вы должны использовать газопровод. Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не идеологии, если вам требуется 8,5 миллиарда кубических метров импортного газа в год, как нам, вы физически не можете их обеспечить без российского газа», — призвал не забывать Сийярто.

Что касается альтернативных источников газа, то, как заявил министр, их мощности не хватит для того, чтоб обеспечить Венгрию необходимыми 8,5 миллиардами кубометров.

«И что тогда скажем нашему народу? — поинтересовался министр. — Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в50,30,20 или скольких-то процентах домов Венгрии? Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности. Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?» — риторически поинтересовался министр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что «нравится кому-то или нет, Будапешт должен договариваться с Россией об увеличении поставок газа».