Москва, 3 сентября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Киевский режим запрашивал турецких производителей ударных беспилотников Bayraktar о вариантах оснащения этих аппаратов оборудованием для распыления биологического оружия в аэрозольном состоянии. Об этом сообщил 3 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Официальное интернет-представительство президента Украины Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе [киевского режима] в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 л», — рассказал он.

При этом Кириллов особо отметил, что БПЛА Bayraktar имеет дальность полёта до 300 км и при его снаряжении ёмкостями для распыления биологических составов создалась бы реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.

«В этой связи возникает вопрос: с какой целью США осуществляли разработку и патентование технических средств доставки биологического оружия и чем обусловлена заинтересованность [киевского режима] в приобретении подобных технических средств?», — подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в апреле 2022 года Игорь Кириллов рассказал, что Киев закупил свыше 50 устройств для распыления различных химических веществ и пытался оборудовать ими беспилотники.